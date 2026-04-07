Continental Aktie

63,54EUR 0,82EUR 1,31%
Continental für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
07.04.2026 07:28:49

Continental Hold

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 69 Euro auf "Hold" belassen. Das Reifengeschäft dürfte sich mit Blick auf das erste Quartal robust entwickelt haben, schrieb Michael Filatov in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Die makro-ökonomischen Herausforderungen stünden im Fokus./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.04.2026 / 17:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Continental AG Hold
Unternehmen:
Continental AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
69,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
62,56 € 		Abst. Kursziel*:
10,29%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
63,54 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8,59%
Analyst Name::
Michael Filatov 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Continental AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Continental AG

mehr Analysen
07:28 Continental Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.04.26 Continental Buy UBS AG
02.04.26 Continental Buy Deutsche Bank AG
02.04.26 Continental Market-Perform Bernstein Research
02.04.26 Continental Equal Weight Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!