ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Mit der operativen Umsetzung der geschäftlichen Ziele seien die Hannoveraner branchenweite Spitze, schrieb David Lesne am Mittwochnachmittag. Hinzu kämen zuversichtliche Aussagen des Managements auf einer Telefonkonferenz, was die Aktien zu einem "Top Pick" im Sektor mache./rob/bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 15:23 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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