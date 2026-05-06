Continental Aktie

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WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004

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06.05.2026 10:24:09

Continental Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Der Reifenhersteller habe im ersten Quartal die Erwartungen übertroffen und den Ausblick bestätigt, schrieb Harry Martin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte hob noch die potenziellen Auswirkungen der Nahost-Krise hervor, die im niedrigen bis mittleren dreistelligen Millionenbereich gesehen würden./rob/tih/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:18 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:18 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Continental AG Market-Perform
Unternehmen:
Continental AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
66,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
66,80 € 		Abst. Kursziel*:
-1,20%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
66,78 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-1,17%
Analyst Name::
Harry Martin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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