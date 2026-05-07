Continental Aktie
|69,28EUR
|1,50EUR
|2,21%
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
Continental Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Continental mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Buy" belassen. Sowohl das Reifengeschäft als auch die Kunststoffsparte ContiTech hätten in einem guten ersten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Donnerstag vorliegenden Rückblick. Die Abspaltung von ContiTech sei zudem auf einem guten Weg./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Continental AG Buy
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Unternehmen:
Continental AG
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Analyst:
Deutsche Bank AG
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Kursziel:
70,00 €
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Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
70,04 €
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Abst. Kursziel*:
-0,06%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
69,28 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
1,04%
|
Analyst Name::
Christoph Laskawi
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KGV*:
-
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