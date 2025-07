NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 56 Euro auf "Overweight" belassen. Jose Asumendi erwartet sich vom Kapitalmarkttag in den USA neue Mittelfristziel für die Marge. Eine höhere Profitabilität könnte die Ergebnisse im Laufe des nächsten Geschäftszyklus um ein Viertel nach oben treiben, schrieb der Experte in seinem am Montag vorliegenden Ausblick./rob/ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2025 / 22:16 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2025 / 03:53 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.