NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Danone nach dem Kapitalmarkttag des Nahrungsmittelkonzerns auf "Outperform" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Nun sei er überzeugter, dass das Unternehmen attraktiver sei, als es viele Anleger und die aktuelle Bewertung vermuten ließen, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Spezialnahrungs-Segment der Franzosen sei ein wichtiger Bestandteil dieser Attraktivität./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.06.2024 / 01:42 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.06.2024 / 01:42 / EDT





