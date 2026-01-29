Deutsche Bank Aktie

32,26EUR -0,81EUR -2,43%
Deutsche Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
29.01.2026 08:23:49

Deutsche Bank Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Bank nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Das Zahlenwerk habe von einer starken Geschäftsentwicklung im Bereich Vermögensverwaltung profitiert, schrieb Anke Reingen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dabei habe das Management die Kosten unter Kontrolle gehalten und Kreditausfälle seinen durch Entlastungen positiv beeinflusst worden. Die Entwicklung im Schlussviertel 2025 sowie der Ausblick seien konsistent mit den Aussagen während des Kapitalmarkttages und lägen nahe an den Konsensschätzungen./ck/rob/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 02:10 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 02:10 / EST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Bank AG Outperform
Unternehmen:
Deutsche Bank AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
38,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
32,32 € 		Abst. Kursziel*:
17,57%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
32,26 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17,79%
Analyst Name::
Anke Reingen 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Deutsche Bank AG

mehr Nachrichten