Ströer Aktie
|33,90EUR
|0,60EUR
|1,80%
WKN DE: 749399 / ISIN: DE0007493991
Ströer SECo Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Ströer von 69 auf 52 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Sie habe ihre Prognosen an den überraschend schwachen Ausblick des Werbekonzerns auf 2026 sowie konservativere Annahmen für die Folgejahre angepasst, schrieb Anna Patrice in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zum neuen Kursziel habe die Aktie aber immer noch mehr als 50 Prozent Spielraum nach oben./rob/gl/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 18:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ströer SE & Co. KGaA Buy
|
Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
52,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
33,35 €
|
Abst. Kursziel*:
55,92%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
33,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
53,39%
|
Analyst Name::
Anna Patrice
|
KGV*:
-
