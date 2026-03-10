ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für FMC von 38 auf 37 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Gewinnentwicklung des Dialysekonzerns sei zunehmend geprägt von nicht nachhaltigen Faktoren, schrieb Graham Doyle am Montagabend. Er hob zwar seine operative Ergebnisprognose für 2026 etwas an, kappte sie aber für die Jahre danach um bis zu 9 Prozent./rob/ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 19:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.