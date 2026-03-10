Fresenius Medical Care Aktie
|39,39EUR
|-0,49EUR
|-1,23%
WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802
Fresenius Medical Care (FMC) St Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für FMC von 38 auf 37 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Gewinnentwicklung des Dialysekonzerns sei zunehmend geprägt von nicht nachhaltigen Faktoren, schrieb Graham Doyle am Montagabend. Er hob zwar seine operative Ergebnisprognose für 2026 etwas an, kappte sie aber für die Jahre danach um bis zu 9 Prozent./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 19:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell
|
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
37,00 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
40,50 €
|
Abst. Kursziel*:
-8,64%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
39,39 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-6,07%
|
Analyst Name::
Graham Doyle
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
09:28
|Aufschläge in Frankfurt: Zum Start Gewinne im LUS-DAX (finanzen.at)
|
09:28
|Zuversicht in Frankfurt: Zum Start Gewinne im DAX (finanzen.at)
|
09.03.26
|EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Release of a capital market information (EQS Group)
|
09.03.26
|EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
09.03.26
|Schwacher Handel: LUS-DAX verliert (finanzen.at)
|
09.03.26
|Börse Frankfurt in Rot: Das macht der DAX am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
09.03.26
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
09.03.26
|DAX-Handel aktuell: DAX verbucht zum Start Verluste (finanzen.at)