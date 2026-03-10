NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 195 Euro auf "Hold" belassen. Die Auslieferungszahl für den Februar sei auf Jahressicht um 13 Prozent gesunken und liege mit 35 Flugzeugen um 4 Maschinen unter ihrer Erwartung, schrieb Chloe Lemarie am Montagabend. Das deute auf ein maues erstes Quartal hin./rob/bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 17:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 17:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



