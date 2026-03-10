Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
Airbus SE Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus nach Auslieferungszahlen für Februar auf "Outperform" mit einem Kursziel von 225 Euro belassen. Er sei weiterhin der Ansicht, dass die Auslieferungsquote seit Jahresbeginn hinter den Erwartungen der Investoren zurückblieben ist, schrieb Ken Herbert in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem habe die Unternehmensleitung wiederholt angedeutet, dass die Triebwerkslieferungen wahrscheinlich für einen Großteil des Jahres 2026 einen Gegenwind darstellen werden. Dies dürfte die kurzfristige Stimmung den Aktien gegenüber trüben./rob/la/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 14:44 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 14:44 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
