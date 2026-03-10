Fresenius Aktie
|48,36EUR
|0,81EUR
|1,70%
WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604
Fresenius SECo Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Fresenius von 60 auf 57 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien der Bad Homburger hätten nach dem vorsichtigen Ausblick im schwierigen Umfeld zuletzt geschwächelt, schrieb Graham Doyle am Montagabend. Er lobte den Konzern aber für sein besonders defensives Wachstum und sieht im Jahresverlauf für die Ziele noch Spielraum./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 18:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Buy
|
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
57,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
46,77 €
|
Abst. Kursziel*:
21,87%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
48,36 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,87%
|
Analyst Name::
Graham Doyle
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|
09.03.26
|Freundlicher Handel: LUS-DAX beendet die Montagssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
09.03.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX schließt im Minus (finanzen.at)
|
06.03.26
|EQS-DD: Fresenius SE & Co. KGaA: Michael Sen, buy (EQS Group)
|
06.03.26
|EQS-DD: Fresenius SE & Co. KGaA: Michael Sen, Kauf (EQS Group)
|
05.03.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX liegt nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
05.03.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: Das macht der DAX am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
05.03.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX bewegt sich am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
05.03.26
|XETRA-Handel: DAX mittags in Grün (finanzen.at)
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|07:23
|Fresenius Buy
|UBS AG
|04.03.26
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|02.03.26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|02.03.26
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.02.26
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|48,36
|1,70%
