Delivery Hero Aktie
|18,96EUR
|0,58EUR
|3,13%
WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43
Delivery Hero Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Der Marktanteil der südkoreanischen Marke Baemin habe sich 2026 bisher stabilisiert, schrieb Jo Barnet-Lamb am Montagabend nach einer Datenauswertung. Baemin gehört zur Delivery-Hero-Tochter Woowa./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 20:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Delivery Hero Buy
|
Unternehmen:
Delivery Hero
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
32,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
18,39 €
|
Abst. Kursziel*:
74,05%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
19,05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
67,98%
|
Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Delivery Hero
Analysen zu Delivery Hero
|07:17
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|09.03.26
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.03.26
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|05.03.26
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.03.26
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|07:17
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|09.03.26
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.03.26
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|05.03.26
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.03.26
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|07:17
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|09.03.26
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.03.26
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|05.03.26
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.03.26
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|02.03.26
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|05.02.26
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|10.12.25
|Delivery Hero Neutral
|Citigroup Corp.
|21.11.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Delivery Hero
|19,07
|3,70%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:26
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:22
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|09:17
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:15
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|09:15
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|09:14
|LANXESS Underweight
|Barclays Capital
|09:11
|HUGO BOSS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:10
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:59
|HOCHTIEF Equal Weight
|Barclays Capital
|08:54
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:52
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:52
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:49
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|08:48
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|08:48
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:39
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|08:39
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:34
|Intesa Sanpaolo Overweight
|Barclays Capital
|08:30
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|08:29
|Deutsche Bank Overweight
|Barclays Capital
|08:29
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|08:22
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|08:21
|BBVA Overweight
|Barclays Capital
|08:18
|BNP Paribas Equal Weight
|Barclays Capital
|08:06
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|08:06
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|07:52
|Rio Tinto Equal Weight
|Barclays Capital
|07:45
|Ferrari Overweight
|Barclays Capital
|07:41
|GEA Equal Weight
|Barclays Capital
|07:40
|Lufthansa Equal Weight
|Barclays Capital
|07:35
|ASML NV Buy
|UBS AG
|07:32
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|07:29
|Microsoft Overweight
|Barclays Capital
|07:28
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|07:23
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:23
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|07:23
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:23
|Fresenius Buy
|UBS AG
|07:19
|GEA Buy
|UBS AG
|07:17
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|07:02
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:09
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|09.03.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|09.03.26
|PUMA Halten
|DZ BANK
|09.03.26
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|09.03.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|Siemens Healthineers Kaufen
|DZ BANK
|09.03.26
|Schaeffler Kaufen
|DZ BANK
|09.03.26
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG