NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Deutsche Telekom mit "Outperform" und einem Kursziel von 28 Euro in die Bewertung aufgenommen. Nach sieben Jahren relativ guter Kursentwicklung sei die Aktie 2024 im Branchenvergleich ins Stocken geraten, schrieb Analyst Ottavio Adorisio in einer am Freitag vorliegenden Studie. Derzeit bremsten befürchtete Gehaltssteigerungen, Investitionen in den Glasfaserausbau in den USA und eine drohende Aktienplatzierung den Kurs. Er würde in einer möglichen Schwäche aber eher eine Kaufgelegenheit sehen vor dem Kapitalmarkttag im Oktober, der zum Kurstreiber werden könne./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.05.2024 / 19:55 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.05.2024 / 05:30 / UTC



