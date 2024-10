NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group auf "Outperform" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Analyst Alexander Irving fokussierte sich in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie zu Logistikern auf die Containerschifffahrt, die ein strukturell angeschlagenes Geschäft sei. Die Nachfrage leite sich von den zugrunde liegenden Warenströmen ab, während die Branche angebotsseitig unter Überkapazitäten leide. Es sehe danach aus, als ob die Lage zunächst noch etwas schlimmer werde, bevor eine Besserung eintrete./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2024 / 17:58 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2024 / 05:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.