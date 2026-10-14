Diageo Aktie
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WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006
Diageo Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Diageo vor Umsatzzahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1850 Pence belassen. Seine Prognose für das organische Wachstum des Spirituosenkonzerns liege über der Konsensschätzung, schrieb Sanjeet Aujla in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Aufgrund des gestiegenen US-Dollar habe er jedoch seine Gewinnprognose (EPS) für das Geschäftsjahr 2026/27 um 1 Prozent gesenkt./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 22:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Diageo plc Neutral
|
Unternehmen:
Diageo plc
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
18,50 £
|
Rating jetzt:
Neutral
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Kurs*:
20,12 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
17,35 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Sanjeet Aujla
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Diageo plc
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