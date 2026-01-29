DWS Group Aktie

29.01.2026 09:48:25

DWS Group GmbHCo Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat DWS nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Die Vermögensverwaltungstochter der Deutschen Bank habe die Erwartungen im vergangenen Quartal übertroffen und den mittelfristigen Ausblick angehoben, schrieb Tom Mills am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Er sprach von einer beeindruckenden Entwicklung unter dem derzeitigen Management, auch wenn DWS von positiven Markttendenzen profitiert habe. Zudem lobte er die angekündigte Sonderdividende./rob/gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 02:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 02:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DWS Group GmbH & Co. KGaA Hold
Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
51,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
62,10 € 		Abst. Kursziel*:
-17,87%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
62,85 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-18,85%
Analyst Name::
Tom Mills 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

