DWS Group Aktie
|62,85EUR
|3,15EUR
|5,28%
WKN DE: DWS100 / ISIN: DE000DWS1007
28.01.2026 21:15:01
DWS Group GmbHCo Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DWS nach Vorab-Zahlen für 2025 und erhöhten mittelfristigen Zielen auf "Hold" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Dies schrieb Tom Mills am Mittwoch nach den Eckdaten der Fondsgesellschaft./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 14:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 14:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DWS Group GmbH & Co. KGaA Hold
|
Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
51,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
57,45 €
|
Abst. Kursziel*:
-11,23%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
62,85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-18,85%
|
Analyst Name::
Tom Mills
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu DWS Group GmbH & Co. KGaA
Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA
|11:09
|DWS Group Neutral
|UBS AG
|09:48
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|15.01.26
|DWS Group Neutral
|UBS AG
