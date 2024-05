NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Easyjet auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 525 Pence belassen. Die Aktienkurse von Ryanair und EasyJet seien seit der pessimistischeren Prognose von Ryanair für die Sommertarife deutlich gesunken, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Freitag vorliegenden Studie. Doch lasse das Ausmaß des Kursrückgangs darauf schließen, dass der Markt dies als permanente Nachfrageschwäche interpretiere, was eine Fehleinschätzung sein dürfte./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.05.2024 / 16:37 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.05.2024 / 05:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.