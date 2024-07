NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Easyjet mit einem Kursziel von 525 Pence auf "Market-Perform" belassen. Das zweite Quartal dürfte für die europäischen Fluggesellschaften eher enttäuschend verlaufen sein, schrieb Analyst Alexander Irving in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison. Er verwies auf das frühere Osterfest oder wieder steigende Treibstoffpreise. Irving glaubt aber, dass das derzeitige Problem nicht in den Fundamentaldaten der Branche liegt, sondern in zu optimistischen Erwartungen für das neue Jahr. Insofern sei es möglich, dass die jüngste Abwertung des Sektors überzogen ist. Er sieht in dem aktuellen Kursniveau eine attraktive Einstiegsgelegenheit - vor allem beim Billigflieger Ryanair./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.07.2024 / 21:58 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.07.2024 / 05:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.