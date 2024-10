NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Easyjet von 525 auf 535 Pence angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Nach einer Achterbahnfahrt im zweiten Quartal scheine das dritte Quartal für die europäischen Fluggesellschaften relativ stabil gelaufen zu sein, schrieb Analyst Alexander Irving in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison der Branche nach Gesprächen mit Vorständen einiger Airlines. Ebenfalls hilfreich für den Sektor seien die gesunkenen Treibstoffpreise./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2024 / 16:29 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2024 / 05:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.