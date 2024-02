NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Easyjet von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 520 auf 690 Pence angehoben. Analyst Harry Gowers rechnet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit einer Steigerung des Umsatzes pro Sitzplatz von drei Prozent im Sommergeschäft des Billigfliegers. Sollten sich die Preise aber weiterhin stark entwickeln, dann könne sich diese Prognose als zu "konservativ" erweisen. Fragezeichen stünden aber nach wie vor hinter den Kosten der Airline./bek/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2024 / 23:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2024 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.