NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Easyjet nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal von 500 auf 540 Pence angehoben, die Einstufung aber auf "Sector Perform" belassen. Analyst Ruairi Cullinane erhöhte daraufhin für den Billigflieger überwiegend die Schätzungen für die Jahre 2024 bis 2026. Grundlage hierfür seien niedrigere Treibstoffkosten und Wechselkurseinflüsse, hieß es in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.01.2024 / 17:28 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.01.2024 / 00:45 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.