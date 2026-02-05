Elmos Semiconductor Aktie

112,40EUR -1,00EUR -0,88%
WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108

05.02.2026 11:40:45

Elmos Semiconductor Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Elmos mit einem Kursziel von 145 Euro auf "Buy" belassen. Die höhere Dividendenplanung und der Aktienrückkauf sprächen für starke Barmittelzuflüsse, schrieb Malte Schaumann am Donnerstag. Durch die Zahlen des direkten Wettbewerbers Melexis sieht der Experte keine Belastung./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Elmos Semiconductor Buy
Unternehmen:
Elmos Semiconductor 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
145,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
113,00 € 		Abst. Kursziel*:
28,32%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
112,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
29,00%
Analyst Name::
Malte Schaumann 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

