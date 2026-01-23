Elmos Semiconductor Aktie
|107,80EUR
|1,60EUR
|1,51%
WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108
Elmos Semiconductor Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Elmos von 102 auf 117 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Investitionstrends im Halbleiterbereich blieben solide, was die Nachfrage bei den Herstellern weiter stützen sollte, schrieb Tammy Qiu in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Kleinere Branchenvertreter wie Elmos und PVA Tepla seien gut positioniert, um von den besseren Investitionsaussichten in der Waferproduktion oder der Nachfrage aus dem Autosektor, die ihren Tiefpunkt erreicht haben dürfte, zu profitieren. PVA Tepla sei hier wegen der Auftragsstärke und der attraktiven Bewertung ihr bevorzugter Titel. Elmos habe schon einen guten Lauf hinter sich, werde aber immer noch mit einem Abschlag gehandelt./gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 17:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Elmos Semiconductor Buy
|
Unternehmen:
Elmos Semiconductor
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
117,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
107,20 €
|
Abst. Kursziel*:
9,14%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
107,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8,53%
|
Analyst Name::
Tammy Qiu
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Elmos Semiconductor
|
09:29
|Stabiler Handel: TecDAX pendelt zum Start um seinen Schlusskurs vom Donnerstag (finanzen.at)
|
19.01.26
|TecDAX-Papier Elmos Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Elmos Semiconductor von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
15.01.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX schlussendlich stärker (finanzen.at)
|
15.01.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: So performt der TecDAX am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
15.01.26
|TecDAX aktuell: Zum Handelsstart Pluszeichen im TecDAX (finanzen.at)
|
14.01.26
|Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX gibt zum Ende des Mittwochshandels nach (finanzen.at)
|
14.01.26
|Börse Frankfurt in Rot: TecDAX verbucht am Mittwochnachmittag Verluste (finanzen.at)
|
14.01.26
|Börse Frankfurt in Rot: Das macht der SDAX aktuell (finanzen.at)