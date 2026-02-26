Elmos Semiconductor Aktie

WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108

Elmos Semiconductor Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Elmos nach Zahlen zum vierten Quartal von 117 auf 162 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Halbleiterhersteller habe in einem schwierigen Umfeld stark abgeschnitten, schrieb Amelie Dueckelmann-Dublany am Donnerstag. Auch der Ausblick auf das laufende Jahr sei vielversprechend, nicht zuletzt die Aussagen zum Free Cashflow./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 06:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Elmos Semiconductor Buy
Unternehmen:
Elmos Semiconductor 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
162,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
141,80 € 		Abst. Kursziel*:
14,25%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
144,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11,88%
Analyst Name::
Amelie Dueckelmann-Dublany 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

