AB InBev Aktie

66,86EUR 0,06EUR 0,09%
AB InBev für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
20.02.2026 17:01:39

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für AB Inbev nach Quartalszahlen von 67 auf 75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Kennziffern des Brauereikonzerns seien gemischt ausgefallen, schrieb Axel Herlinghaus in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Umsatz- und Gewinnprognosen (EPS) für 2026 und 2027./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 16:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 16:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Kaufen
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
66,60 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
66,86 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Axel Herlinghaus 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

mehr Nachrichten