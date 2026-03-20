Eni Aktie

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WKN: 897791 / ISIN: IT0003132476

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20.03.2026 10:32:30

Eni Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Eni von 24 auf 25 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ölkonzern verfüge über eine starke Förderpipeline, schrieb Michele della Vigna am Freitag nach dem Kapitalmarkttag von Vortag. Er lobte zudem die erhöhten Ausschüttungspläne./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 8:02 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Eni S.p.A. Buy
Unternehmen:
Eni S.p.A. 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
25,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
23,52 € 		Abst. Kursziel*:
6,27%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
23,78 € 		Abst. Kursziel aktuell:
5,15%
Analyst Name::
Michele della Vigna 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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