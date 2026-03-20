NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Eni von 22 auf 25 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Matthew Lofting attestierte dem Ölkonzern in einer am Freitag vorliegenden Studie eine souveräne Präsentation auf dem Kapitalmarkttag. Die positiven Veränderungen in strategischer und operativer Hinsicht seien unterstrichen worden./rob/tih/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 13:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 13:39 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.