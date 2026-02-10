E.ON Aktie
|17,84EUR
|-0,09EUR
|-0,50%
WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999
EON SE Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Eon von 17,70 auf 18,10 Euro angehoben, die gut gelaufenen Aktien aber von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Bis zu seinem Kursziel fehle nun nicht mehr viel, schrieb Andrew Fisher am Montagabend. Die Essener stünden mit ihrer Größe und Finanzkraft gut da für höhere Investitionen in den Stromnetzausbau in Deutschland. Es benötige aber zunächst regulatorische Sicherheit. Wichtige Details könnten sogar bis 2028 auf sich warten lassen./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 17:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: E.ON SE Hold
|
Unternehmen:
E.ON SE
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
18,10 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
17,81 €
|
Abst. Kursziel*:
1,63%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
17,84 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
1,46%
|
Analyst Name::
Andrew Fisher
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|E.ON SE
|17,85
|-0,45%
