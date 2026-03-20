E.ON Aktie
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WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999
EON SE Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Eon nach den Jahreszahlen europäischer Versorger von 16 auf 19 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Peter Crampton aktualisierte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Bewertungsmodelle, was im Falle von Eon zu einem höheren Kursziel führe. Er bleibt für die Branchenwerte im Allgemeinen optimistisch, da die strukturellen Treiber und Bewertungen weiterhin intakt seien. Nach relativ starker Kursentwicklung in diesem Jahr biete sein Kursziel bei Eon aber nicht mehr viel Potenzial./tih/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 18:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 19:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: E.ON SE Equal Weight
|
Unternehmen:
E.ON SE
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
19,00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
18,25 €
|
Abst. Kursziel*:
4,14%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
18,22 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4,28%
|
Analyst Name::
Peter Crampton
|
KGV*:
-
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