Die Analysten der Erste Group haben nach einer Anpassung der Gewinnmargenschätzung (EBIT-Marge) ihre Bewertung für die Aktien des Luftfahrtzulieferers FACC von "Accumulate" auf "Buy" hochgestuft. Das Kursziel blieb in der Studie des Experten Christoph Schultes unverändert bei 10 Euro. Am Freitag waren die FACC-Titel an der Wiener Börse bei 7,82 Euro aus dem Handel gegangen.

Neben der Prognoseanpassung spricht Schultes mit Hinblick auf das kommende Jahr von mehreren Umsatzkatalysatoren. So könnte unter anderem eine Beschleunigung der Produktionsrate bei der Airbus-A320-Familie zusätzliche Erlöse von 50 Mio. Euro bringen. Darüber hinaus hebt der Wertpapierexperte das Comeback der Boeing B787 hervor; derzeit werden lediglich zwei Flugzeuge pro Monat des Typen Dreamliner produziert.

Der erwartete Ertrag je Aktie für 2021 liegt nach plus 0,03 Euro bei nun minus 0,61 Euro. Für 2022 wird dagegen ein Gewinn von 0,16 Euro je Anteilsschein prognostiziert, nach zuvor 0,15 Euro. 2023 soll der Aktiengewinn bei 0,42 Euro je Titel liegen, nach bisher 0,45 Euro.

Eine Dividende soll erst für 2023 ausgeschüttet werden. Sie soll 0,10 Euro je Aktie betragen.

