NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Gerresheimer auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Für das Geschäftsjahr 2023 sieht Analyst James Vane-Tempest in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nur begrenzte Risiken. Er äußerte auch seine Gedanken zum kommenden Jahr, das wohl ein Übergangsjahr in puncto Profitabilität werde. Eine relativ schwache Kursentwicklung seit dem dritten Quartal lasse vermuten, dass der Markt für 2024 bereits mit einem Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich rechne - also unter dem mittelfristigen Ziel, jährlich um mehr als zehn Prozent zu wachsen./tih/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2024 / 08:34 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.02.2024 / 08:34 / ET



