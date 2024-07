HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Gerresheimer nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Nach dem Anstieg der Aktie seit Jahresbeginn spiegele diese nun endlich die verbesserte Ergebnistransparenz und die Aussichten des Spezialverpackungsherstellers wider, schrieb Analystin Victoria Lambert in einer am Montag vorliegenden Studie. Der im vierten Quartal erwartete Abschluss des Zukaufs von Bormioli Pharma könnte für positive Kursimpulse sorgen, falls es zu einem vorzeitigen Abschluss komme, denn Bormioli dürfte von Anfang an positiv zum Konzernergebnis beitragen./bek/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.07.2024 / 16:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.