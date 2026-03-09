HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für GFT Technologies mit einem Kursziel von 24 Euro auf "Buy" belassen. Der IT-Dienstleister sei auf dem Weg zu einer Erholung der Profitabilität, schrieb Wolfgang Specht am Freitagabend. Der Ausblick auf das laufende Jahr deute auf eine Rückkehr zu Wachstum hin./rob/bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 17:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.