GFT Aktie

18,70EUR 0,52EUR 2,86%
GFT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 580060 / ISIN: DE0005800601

09.03.2026 08:40:25

GFT SE Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für GFT Technologies mit einem Kursziel von 24 Euro auf "Buy" belassen. Der IT-Dienstleister sei auf dem Weg zu einer Erholung der Profitabilität, schrieb Wolfgang Specht am Freitagabend. Der Ausblick auf das laufende Jahr deute auf eine Rückkehr zu Wachstum hin./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 17:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: GFT SE Buy
Unternehmen:
GFT SE 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
24,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
31,26 € 		Abst. Kursziel*:
-23,22%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
18,70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
28,34%
Analyst Name::
Wolfgang Specht 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu GFT SE

