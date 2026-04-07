NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1700 Pence auf "Underweight" belassen. Mit Blick auf das erste Quartal liege er mit seinen Umsatzschätzungen etwas unter der Markterwartung, beim Kerngewinn je Aktie aber leicht darüber, schrieb Zain Ebrahim am Montag./rob/ajx/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2026 / 18:13 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.