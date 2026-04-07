GSK Aktie
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WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63
07.04.2026 07:41:17
GSK Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1700 Pence auf "Underweight" belassen. Mit Blick auf das erste Quartal liege er mit seinen Umsatzschätzungen etwas unter der Markterwartung, beim Kerngewinn je Aktie aber leicht darüber, schrieb Zain Ebrahim am Montag./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2026 / 18:13 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Underweight
|
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
17,00 £
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
21,44 £
|
Abst. Kursziel*:
-20,71%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
21,25 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-20,00%
|
Analyst Name::
Zain Ebrahim
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs
|
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|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.04.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.26
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|Barclays Capital
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|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.03.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:41
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Barclays Capital
|30.03.26
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|JP Morgan Chase & Co.
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|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
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|GSK Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.02.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
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