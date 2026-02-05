Hannover Rück Aktie

248,00EUR -1,20EUR -0,48%
Hannover Rück

WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215

05.02.2026 11:45:38

Hannover Rück Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hannover Rück mit einem Kursziel von 360 Euro auf "Buy" belassen. Die Hannoveraner setzten ihr Wachstum fort, schrieb Philip Kett am Donnerstag zu den Quartalszahlen und den Ergebnissen der Erneuerungsrunde./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 02:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 02:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Hannover Rück Buy
Unternehmen:
Hannover Rück 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
360,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
246,40 € 		Abst. Kursziel*:
46,10%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
248,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
45,16%
Analyst Name::
Philip Kett 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

