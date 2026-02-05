Hannover Rück Aktie
|246,80EUR
|-2,40EUR
|-0,96%
WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215
Hannover Rück Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hannover Rück in einer zweiten Einschätzung am Donnerstag weiter mit einem Kursziel von 360 Euro auf "Buy" belassen. In der Diskussion über die Trendwende der Rückversicherungspreise sei ein Aspekt am heutigen Tag bisher übersehen worden: Retrozession, schrieb Analyst Philip Kett. Die Hannoveraner hätten sich für 2026 ihrerseits um mehr als 16 Prozent stärker gegen Risiken rückabgesichert. Dabei hätten sich die Kosten mindestens so stark verbessert, wie die Preise für die Erstlinien-Rückversicherung gefallen seien. Der starke Gebrauch von Retrozession - also der Rückversicherung durch Rückversicherung bei Dritten - dürfte Hannover Rück im weichen Marktumfeld positiv hervorheben./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 06:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 06:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
