Hannover Rück Aktie

246,80EUR -2,40EUR -0,96%
Hannover Rück für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.02.2026 13:31:58

Hannover Rück Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hannover Rück in einer zweiten Einschätzung am Donnerstag weiter mit einem Kursziel von 360 Euro auf "Buy" belassen. In der Diskussion über die Trendwende der Rückversicherungspreise sei ein Aspekt am heutigen Tag bisher übersehen worden: Retrozession, schrieb Analyst Philip Kett. Die Hannoveraner hätten sich für 2026 ihrerseits um mehr als 16 Prozent stärker gegen Risiken rückabgesichert. Dabei hätten sich die Kosten mindestens so stark verbessert, wie die Preise für die Erstlinien-Rückversicherung gefallen seien. Der starke Gebrauch von Retrozession - also der Rückversicherung durch Rückversicherung bei Dritten - dürfte Hannover Rück im weichen Marktumfeld positiv hervorheben./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 06:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 06:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Hannover Rück Buy
Unternehmen:
Hannover Rück 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
360,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
246,20 € 		Abst. Kursziel*:
46,22%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
246,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
45,87%
Analyst Name::
Philip Kett 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Hannover Rück

mehr Nachrichten