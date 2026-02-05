Hannover Rück Aktie

248,00EUR -1,20EUR -0,48%
Hannover Rück für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215

05.02.2026 12:15:59

Hannover Rück Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hannover Rück mit einem Kursziel von 290 Euro auf "Neutral" belassen. Die Hannoveraner hätten das Jahr 2025 stark beendet, schrieb Kamran Hossain am Donnerstag. Das Wachstum aus der Erneuerungsrunde sei allerdings etwas geringer als avisiert./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 07:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 07:47 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Hannover Rück Neutral
Unternehmen:
Hannover Rück 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
290,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
238,20 € 		Abst. Kursziel*:
21,75%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
248,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16,94%
Analyst Name::
Kamran M Hossain 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

