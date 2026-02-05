NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hannover Rück mit einem Kursziel von 290 Euro auf "Neutral" belassen. Die Hannoveraner hätten das Jahr 2025 stark beendet, schrieb Kamran Hossain am Donnerstag. Das Wachstum aus der Erneuerungsrunde sei allerdings etwas geringer als avisiert./rob/ag/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 07:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 07:47 / GMT



