Hannover Rück Aktie
|246,60EUR
|-2,60EUR
|-1,04%
WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215
05.02.2026 12:36:06
Hannover Rück Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hannover Rück mit einem Kursziel von 275 Euro auf "Sector Perform" belassen. Die Erneuerungsrunde sei weitgehend erwartungsgemäß verlaufen, schrieb Ben Cohen am Donnerstag. Am Ausblick auf 2026 habe sich nichts geändert./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 02:26 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 02:26 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hannover Rück Sector Perform
|
Unternehmen:
Hannover Rück
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
275,00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
246,60 €
|
Abst. Kursziel*:
11,52%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
247,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,16%
|
Analyst Name::
Ben Cohen
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
