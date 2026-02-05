Hannover Rück Aktie

246,60EUR -2,60EUR -1,04%
WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215

05.02.2026 12:36:06

Hannover Rück Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hannover Rück mit einem Kursziel von 275 Euro auf "Sector Perform" belassen. Die Erneuerungsrunde sei weitgehend erwartungsgemäß verlaufen, schrieb Ben Cohen am Donnerstag. Am Ausblick auf 2026 habe sich nichts geändert./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 02:26 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 02:26 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Hannover Rück Sector Perform
Unternehmen:
Hannover Rück 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
275,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
246,60 € 		Abst. Kursziel*:
11,52%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
247,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11,16%
Analyst Name::
Ben Cohen 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

