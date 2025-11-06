Heidelberg Materials Aktie
|199,90EUR
|-7,50EUR
|-3,62%
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
Heidelberg Materials Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach Zahlen mit einem Kursziel von 231 Euro auf "Overweight" belassen. Das operative Ergebnis des dritten Quartals liege um zwei Prozent über dem Marktkonsens, schrieb Elodie Rall am Donnerstagmorgen. Mit Blick auf den präzisierten Jahresziele lägen die Markterwartungen bereits am Mittelpunkt der Spanne./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 06:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 06:32 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Heidelberg Materials Overweight
|
Unternehmen:
Heidelberg Materials
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
231,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
206,90 €
|
Abst. Kursziel*:
11,65%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
199,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15,56%
|
Analyst Name::
Elodie Rall
|
KGV*:
-
