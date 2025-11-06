Heidelberg Materials Aktie

199,90EUR -7,50EUR -3,62%
Heidelberg Materials für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004

06.11.2025 07:55:26

Heidelberg Materials Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach Zahlen mit einem Kursziel von 231 Euro auf "Overweight" belassen. Das operative Ergebnis des dritten Quartals liege um zwei Prozent über dem Marktkonsens, schrieb Elodie Rall am Donnerstagmorgen. Mit Blick auf den präzisierten Jahresziele lägen die Markterwartungen bereits am Mittelpunkt der Spanne./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 06:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 06:32 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Heidelberg Materials Overweight
Unternehmen:
Heidelberg Materials 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
231,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
206,90 € 		Abst. Kursziel*:
11,65%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
199,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15,56%
Analyst Name::
Elodie Rall 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

