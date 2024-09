NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hella nach der Prognosesenkung zunächst mit einem Kursziel von 71 Euro auf "Neutral" belassen. Dies lasse Rückschlüsse für die gesamte Autozuliefererbranche zu, schrieb Analyst Jose Asumendi am Donnerstagabend. Unerwartet niedrige Produktion und Verzögerungen in der Kundennachfrage belasteten immer mehr./ag/tih



