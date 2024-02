NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für HSBC nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 750 Pence belassen. Angesichts der argentinischen Hyperinflation und der enttäuschenden Kostenentwicklung habe der bereinigte Vorsteuergewinn der Bank die durchschnittliche Markterwartung verfehlt, schrieb Analyst Benjamin Toms in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Markt dürfte sich neben den Kosten auch auf den gegenüber den Konsenserwartungen relativ gedämpften Ausblick für das laufende Geschäftsjahr konzentrieren./la/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.02.2024 / 02:02 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.02.2024 / 02:02 / EST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.