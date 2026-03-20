HUGO BOSS Aktie

36,48EUR -0,41EUR -1,11%
HUGO BOSS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1PHFF / ISIN: DE000A1PHFF7

20.03.2026 14:11:45

HUGO BOSS Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hugo Boss mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Hold" belassen. Die Zahlen des Modekonzerns für das erste Quartal dürften einen überdurchschnittlich starken Einfluss des Transformationsprogramms aufzeigen, schrieb Frederick Wild in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick. Dies, gepaart mit Effekten aus dem Nahost-Krieg dürfte dazu führen, dass das erste Quartal den Tiefpunkt bei Umsatz und operativem Ergebnis (Ebit) im Jahr 2026 darstellt ? sofern sich der Druck auf die Verbraucher durch einen Energiepreisschock nicht weiter ausbreitet./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 08:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 08:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HUGO BOSS AG Hold
Unternehmen:
HUGO BOSS AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
33,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
36,78 € 		Abst. Kursziel*:
-10,28%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
36,48 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-9,54%
Analyst Name::
Frederick Wild 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

14:11 HUGO BOSS Hold Jefferies & Company Inc.
17.03.26 HUGO BOSS Sector Perform RBC Capital Markets
16.03.26 HUGO BOSS Neutral UBS AG
12.03.26 HUGO BOSS Hold Deutsche Bank AG
11.03.26 HUGO BOSS Hold Deutsche Bank AG
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
