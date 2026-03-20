NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hugo Boss mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Hold" belassen. Die Zahlen des Modekonzerns für das erste Quartal dürften einen überdurchschnittlich starken Einfluss des Transformationsprogramms aufzeigen, schrieb Frederick Wild in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick. Dies, gepaart mit Effekten aus dem Nahost-Krieg dürfte dazu führen, dass das erste Quartal den Tiefpunkt bei Umsatz und operativem Ergebnis (Ebit) im Jahr 2026 darstellt ? sofern sich der Druck auf die Verbraucher durch einen Energiepreisschock nicht weiter ausbreitet./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 08:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 08:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HUGO BOSS AG Hold
|
Unternehmen:
HUGO BOSS AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
33,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
36,78 €
|
Abst. Kursziel*:
-10,28%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
36,48 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-9,54%
|
Analyst Name::
Frederick Wild
|
KGV*:
-
Nachrichten zu HUGO BOSS AG
Analysen zu HUGO BOSS AG
|14:11
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.03.26
|HUGO BOSS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.03.26
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|12.03.26
|HUGO BOSS Hold
|Deutsche Bank AG
|11.03.26
|HUGO BOSS Hold
|Deutsche Bank AG
|08.12.25
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|05.12.25
|HUGO BOSS Kaufen
|DZ BANK
|04.12.25
|HUGO BOSS Buy
|Warburg Research
|03.12.25
|HUGO BOSS Buy
|Warburg Research
|03.12.25
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
