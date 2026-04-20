NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hugo Boss auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Ein zentrales Problem für die europäischen Bekleidungshändler im Zusammenhang mit dem Iran-Konflikt seien mögliche Auswirkungen auf die Frachtkosten und den Warenfluss, schrieb Richard Chamberlain in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Allerdings machten die Frachtkosten nur einen relativ geringen Anteil an den Herstellungskosten aus. Zumindest für größere Akteure wie Inditex und Next scheine die aktuelle Situation beherrschbar zu sein./edh/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.04.2026 / 19:56 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 00:45 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.