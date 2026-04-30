FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hugo Boss mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Hold" belassen. Die Resultate des ersten Quartals seien eher ein Realitätscheck, als dass sie etwas an der Anlagestory ändern dürften, schrieb Michael Kuhn in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht in der kommenden Woche./rob/ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 08:05 / CET



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