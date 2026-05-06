HUGO BOSS Aktie
|36,52EUR
|0,91EUR
|2,56%
WKN DE: A1PHFF / ISIN: DE000A1PHFF7
HUGO BOSS Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hugo Boss nach Zahlen zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Hold" belassen. Diese hätten zwar positiv überrascht, schrieb Michael Kuhn in seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Geopolitische Krisen hätten zuletzt aber auf die Stimmung der Verbraucher gedrückt./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HUGO BOSS AG Hold
|
Unternehmen:
HUGO BOSS AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
42,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
37,04 €
|
Abst. Kursziel*:
13,39%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
36,52 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15,01%
|
Analyst Name::
Michael Kuhn
|
KGV*:
-
Nachrichten zu HUGO BOSS AG
|
05.05.26
|MDAX-Handel aktuell: So steht der MDAX am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
|
05.05.26
|ROUNDUP: Hugo Boss schneidet trotz Rückgängen besser ab als erwartet (dpa-AFX)
|
05.05.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Hugo Boss auf 'Hold' - Ziel 33 Euro (dpa-AFX)
|
05.05.26
|MDAX aktuell: MDAX zum Start in Grün (finanzen.at)
|
05.05.26
|AKTIE IM FOKUS: Hugo Boss überzeugt mit Resultaten - Analyst lobt Asien-Geschäft (dpa-AFX)
|
05.05.26
|Hugo Boss mit Umsatz- und Ergebnisrückgang zum Auftakt (dpa-AFX)
|
04.05.26