HUGO BOSS Aktie
|35,86EUR
|0,25EUR
|0,70%
WKN DE: A1PHFF / ISIN: DE000A1PHFF7
HUGO BOSS Neutral
Die US-Bank JPMorgan hat Hugo Boss auf "Neutral" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Nach den besser als erwartet ausgefallenen Quartalszahlen habe sie ihre Schätzungen für den Modekonzern angehoben, schrieb Chiara Battistini am Dienstag in ihrem Rückblick auf den Zwischenbericht. Ihre neutrale Haltung begründete sie mit dem weiter schwierigen Konsumumfeld, der hohen Marktvolatilität und dem noch frühen Stadium der Marken-Neupositionierung. Die Berechenbarkeit der Trendwende sei noch gering./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 13:18 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 13:18 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HUGO BOSS AG Neutral
|
Unternehmen:
HUGO BOSS AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
40,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
35,48 €
|
Abst. Kursziel*:
12,74%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
35,87 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,51%
|
Analyst Name::
Chiara Battistini
|
KGV*:
-
