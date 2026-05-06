06.05.2026 06:04:37

HUGO BOSS Neutral

Die US-Bank JPMorgan hat Hugo Boss auf "Neutral" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Nach den besser als erwartet ausgefallenen Quartalszahlen habe sie ihre Schätzungen für den Modekonzern angehoben, schrieb Chiara Battistini am Dienstag in ihrem Rückblick auf den Zwischenbericht. Ihre neutrale Haltung begründete sie mit dem weiter schwierigen Konsumumfeld, der hohen Marktvolatilität und dem noch frühen Stadium der Marken-Neupositionierung. Die Berechenbarkeit der Trendwende sei noch gering./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 13:18 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 13:18 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HUGO BOSS AG Neutral
Unternehmen:
HUGO BOSS AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
35,48 € 		Abst. Kursziel*:
12,74%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
35,87 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11,51%
Analyst Name::
Chiara Battistini 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

