HUGO BOSS Aktie

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06.05.2026 07:24:32

HUGO BOSS Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hugo Boss mit einem Kursziel von 36,30 Euro auf "Neutral" belassen. Der weitere Weg werde holpriger für die Metzinger, schrieb Robert Krankowski am Mittwoch in seiner Rückschau auf den Bericht zum ersten Quartal und die Telefonkonferenz. Im April habe es bereits erste Schwächen im Zuge des Nahost-Kriegs gegeben. Die mögliche Kosteninflation bei Rohstoffen sei nur schwer zu taxieren./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 01:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HUGO BOSS AG Neutral
Unternehmen:
HUGO BOSS AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
36,30 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
35,48 € 		Abst. Kursziel*:
2,31%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
35,92 € 		Abst. Kursziel aktuell:
1,06%
Analyst Name::
Robert Krankowski 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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