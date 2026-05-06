ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hugo Boss mit einem Kursziel von 36,30 Euro auf "Neutral" belassen. Der weitere Weg werde holpriger für die Metzinger, schrieb Robert Krankowski am Mittwoch in seiner Rückschau auf den Bericht zum ersten Quartal und die Telefonkonferenz. Im April habe es bereits erste Schwächen im Zuge des Nahost-Kriegs gegeben. Die mögliche Kosteninflation bei Rohstoffen sei nur schwer zu taxieren./rob/ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 01:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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