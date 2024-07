NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ING anlässlich der anstehenden Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 19,20 Euro belassen. Unter anderem mit Blick auf regulatorische Änderungen in Polen habe er zwar seine Schätzungen für das Nettozinsergebnis der niederländischen Bank in diesem Jahr reduziert, schrieb Analyst Raul Sinha in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Seine Prognosen für den Gewinn je Aktie bis 2026 aber habe er nur geringfügig angepasst./la/he



